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Kadın öğretmeninin ''taytını'' CİMER'e şikayet etti

Kadın öğretmeninin ''taytını'' CİMER'e şikayet etti
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İstanbul Esenler'deki bir ortaokulda eğitim gören bir öğrencinin velisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne kadın öğretmenlerin kıyafetlerini şikayet etti.

İstanbl Esenler'deki bir ortaokulda eğitim gören bir öğrencinin velisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazı yazarak öğretmenlerin kıyafetlerinden ve kızlı erkekli oturmalarından rahatsızlığını bildirdi.

Veli, CİMER'e şu şikayette bulundu: 

“Okullardaki öğrenci yönetmelikleri, kılık kıyafetlerini anladık da neden öğretmenlerin belirli bir kılık kıyafetleri yok? Kimisi kot pantolonuyla, kimisi daracık taytla, kimisi mini etekle okula geliyor ve kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyormuş. Ben ta 90'lı yıllarda okudum. Ben böyle bir şey görmedim.

Neden böyle bir şey oluyor anlamış değilim. Özellikle öğretmenlerin, yöneticilerin kılık kıyafetine dikkat etmesi daha anlamlı olmaz mı? Kot pantolonla, mini etekle ya da taytla bir öğretmen öğrencisinin karşısına çıkabilir mi? Ben bunlardan bir veli olarak çok rahatsızım. İlgilenirseniz Allah razı olsun. Eğer ilgilenmezseniz de ortaokulu bitirir bitirmez çocuklarımı okuldan alacağım. Bu eğitim sistemini ben istemiyorum”

ÖĞRETMENLERE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Velinin şikayeti üzerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 Kasım'da bütün okul müdürlüklerine “bilgi isteği” konusuyla yazı gönderildi.

Velinin şikayetinin de yer aldığı yazıda Şube Müdürü, “Konu hakkında okulunuzun tüm öğretmenlerine gerekli uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim” dedi.

Etiketler kadın tayt kadın taytı öğretmen cimer şikayet okul öğrenci veli
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