Kadın Sürücüye saldıran o maganda tutuklandı!

İstanbul Alibeyköy'de bir kadın trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğradı.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Emre E. isimli zanlı henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartıştığı diş doktoru Sena Koçak'a küfrederek saldırdı.

Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını da kırdı. Sena Koçak ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki yağdı. Emre E'nin bu görüntülerinin sosyal medyada yer alması ve mağdurun şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız..." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Emre E., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin, "Neden arabaya saldırdınız?" sorusuna şüpheli, "Dosyada hepsi var." yanıtını verdi.

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunan diş doktoru Sena Koçak, gazetecilere yaşadıklarını anlattı:

"Sinyalimi vererek geçiş yaptığım sırada korna çalıp küfür etmeye başladı. Durarak kendimi savundum, küfür edemeyeceğini söyledim. O sırada yanıma kadar gelip daha fazla küfür etti. Araçta bulunan kadınlar da aynı şekilde bana küfür etti. Küfür ederken bir taraftan da tehditlerde bulundu. Aracından inerek üzerime doğru yürüdü. Sol koluma darbe aldım. Başımın sağ bölgesine şiddetli bir darbe aldım. Eşarbım çıkarıldı. Orada savunmasızdım, kimse durduramadı. Arabanın üzerine çıkıp tepinmeye başladı. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bu tür davranışlarda bulunamasın."

Koçak'ın uğradığı saldırıyı anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

TUTUKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran Emre Etyemez tutuklandığını duyurdu.

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