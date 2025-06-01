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Kadın sürücüye trafikte saldırı! Yanında çocukları da vardı...

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Türkiye Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk eden bir kişinin yumruklu saldırıya uğramasını konuşurken benzer bir olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Bir kadın sürücü, yanında 2 çocuğuyla birlikte tartıştığı sürücünün saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı. Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.

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İHA

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Etiketler maltepe sahil trafik kavga kadın sürücü
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