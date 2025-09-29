Kadın torbacı yakayı ele verdi
Aydın'da uyuşturucu sattığı belirlenen 33 yaşındaki S.Ç. adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla S.Ç.'ın uyuşturucu sattığını belirledi. Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki evine operasyon düzenlenen Ç., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.
DHA
