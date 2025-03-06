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Kadın trafik canavarı kamyona çarptı: Yaralılar var

Kadın trafik canavarı kamyona çarptı: Yaralılar var
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen kadın sürücü, 1.22 promoil alkollü çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. G.K. idaresindeki otomobilin kontrolünü yitirip yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü G.K. ile yanında bulunan M.K., İ.B., A.B. ve M.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. G.K.'nin yapılan kontrolünde 1.22 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Etiketler  Tekirdağ çorlu Ehliyetsiz sürücü alkol
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