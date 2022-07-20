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Kadına cinsel organını gösteren eski polise ikinci gözaltı

İstanbul Arnavutköy'de durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru M.A., yeniden gözaltına alındı.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi. Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ POLİS ÇIKTI
Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı. Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.

DÜN SERBEST BIRAKILMIŞTI
Şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası, 15 Temmuz Cuma günü aynı durakta farklı bir kişiye karşı ahlaksız hareketler yaptığı ihbar edildi. Gözaltına alınan eski polis M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Savcılığın adli kontrol kararına karşı yaptığı itiraz üzerine şüpheli M.A., dün yeniden gözaltına alınarak, 'Cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler arnavutköy teşhirci fetö eski polis
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