Kadına görülmemiş şiddet: Molotof kokteyl attı

Türkiye'de her gün yeni bir kadına şiddet vakası yaşanırken, Adana'da eşinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan bir kadının peşine düşen eşi, babasının evine molotof kokteyli atarak saldırdı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan kadın dehşeti yaşadı. Koca ve erkek kardeşi, kayınpederini evine molotoflu saldırıda bulundu. O anlar saniye saniye görüntülenirken, şahıs ve kardeşi gözaltına alındı. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine geldi. Duruma sinirlenen kadının eşi Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö. akşam saatlerinde eve gelip Fadime Ö.’yü darp etti. Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotofkokteyli attı. Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö., hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan kardeşler gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İHA