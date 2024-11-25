Kadına şiddetle mücadele gününde kadın cinayeti

Gaziantep’te bir şahıs, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası katil zanlısı koca gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi kırsal Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen M.T. (35) eşi Y.T. (37) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası M.T., tabanca ile eşi Y.T.’e ateş etti.

Silah sesini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.T.’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Y.T.'in cenazenin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Olay sonra katil zanlısı koca M.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA