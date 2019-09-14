Kadına şiddetten yargılanan polis yeniden sanık sandalyesinde

İzmir’ de Alsancak sahilinde motorsikletli iki kişi tarafından taciz edilen Derya Kılıç ve Seray Gürer polise sığınmıştı. Yardım isteyen kızları döven polis memuru 5 ay hapis ve 860 TL para cezası aldı. Mağdurlara ve avukatlarına duruşma sırasında hakaret ve tehditlerini sürdüren polis bir kez daha yargılanacak.

Polis memuru Orhan Y. iki genç kıza hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 5 ay hapis ve para cezası aldı. Ancak Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre, duruşma sırasında hakaret ve tehditlerini sürdürmesi nedeniyle Avukat Zeynel Cem Demirhan bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Dosya bu kez arabulucuya gitti. Avukat Demirhan, polis memuru Orhan Y’nin ‘Kıyafetime Dokunma Platformu’na 1500 TL bağış yapması halinde şikayetini geri çekeceğini ifade etti.

Arabulucu öneriyi polis memuruna iletti, ancak Orhan Y. bağış yapmaktansa bir kez daha sanık sandalyesine oturmayı tercih etti.



