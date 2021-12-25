Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü

Kampüs Cadıları, son dönemde ped fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için İzmir'de basın açıklaması düzenledi.

Kampüs Cadıları hijyenik ped ve tampon fiyatlarındaki artışı protesto ederek, “Ped tampon lüks değil ihtiyaçtır. Ücretsiz ve ulaşılabilir hijyenik ped talebimizden asla geri adım atmıyoruz” dediler.

Kampüs Cadıları, son dönemde ped fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için İzmir'de basın açıklaması düzenledi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen açıklamada, “Keyfimizden mi kanıyoruz, vergini reglimden çek” yazılı pankart taşınarak, sık sık “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “Devlet elini bedenimden çek” ve “Ped tampon lüks değil ihtiyaçtır” sloganları atıldı.

Kadınlar adına açıklama yapan Buse Özyılmaz, iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucu büyüyen ekonomik kriz nedeniyle kadın yoksulluğunun derinleştiğini söyledi.

Kampüs Cadıları hijyenik ped ve tampon fiyatlarındaki artışı protesto ederek, “Ped tampon lüks değil ihtiyaçtır. Ücretsiz ve ulaşılabilir hijyenik ped talebimizden asla geri adım atmıyoruz” dediler.

Kampüs Cadıları, son dönemde ped fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için İzmir'de basın açıklaması düzenledi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen açıklamada, “Keyfimizden mi kanıyoruz, vergini reglimden çek” yazılı pankart taşınarak, sık sık “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “Devlet elini bedenimden çek” ve “Ped tampon lüks değil ihtiyaçtır” sloganları atıldı.

Kadınlar adına açıklama yapan Buse Özyılmaz, iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucu büyüyen ekonomik kriz nedeniyle kadın yoksulluğunun derinleştiğini söyledi.

“LÜKS TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TANIMLANIYOR”

Kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan hijyenik ped ve tamponların devlet tarafından lüks tüketim ürünü olarak tanımlandığını ifade eden Özyılmaz, “Hijyenik ped ve tamponlardan yüzde 18 vergi alınması kabul edilemez. Artan zamlarla birlikte hijyenik ped ve tamponlara ulaşmamız imkansız hale geldi. Ekonomik sebeplerle daha ucuz ve kalitesiz olan alternatif ürünlere yöneldikçe sağlığımız tehlikeye giriyor. Bizi bu çıkmaza sokan, sağlığımızı tehlikeye atan erkek devletten alacaklıyız” dedi.

İktidarın kadın düşmanı politikalarının farkında olduklarının altını çizen Özyılmaz, “Ücretsiz ve ulaşılabilir hijyenik ped talebimizden asla geri adım atmıyoruz. Bir taraftan ekonomik kriz, diğer taraftan artan erkek şiddeti ile sıkıştırılmaya çalıştığımız bu döngü aşılamaz değildir. Bu döngüde hiçbir kız kardeşimiz yalnız değillerdir. Bütün kız kardeşlerimizi yan yana gelerek kız kardeşliği ve isyanı yükseltmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan hijyenik ped ve tamponların devlet tarafından lüks tüketim ürünü olarak tanımlandığını ifade eden Özyılmaz, “Hijyenik ped ve tamponlardan yüzde 18 vergi alınması kabul edilemez. Artan zamlarla birlikte hijyenik ped ve tamponlara ulaşmamız imkansız hale geldi. Ekonomik sebeplerle daha ucuz ve kalitesiz olan alternatif ürünlere yöneldikçe sağlığımız tehlikeye giriyor. Bizi bu çıkmaza sokan, sağlığımızı tehlikeye atan erkek devletten alacaklıyız” dedi.

İktidarın kadın düşmanı politikalarının farkında olduklarının altını çizen Özyılmaz, “Ücretsiz ve ulaşılabilir hijyenik ped talebimizden asla geri adım atmıyoruz. Bir taraftan ekonomik kriz, diğer taraftan artan erkek şiddeti ile sıkıştırılmaya çalıştığımız bu döngü aşılamaz değildir. Bu döngüde hiçbir kız kardeşimiz yalnız değillerdir. Bütün kız kardeşlerimizi yan yana gelerek kız kardeşliği ve isyanı yükseltmeye davet ediyoruz” diye konuştu.