Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti

Bursa'da kadınlar plajında 8 kadın kendilerini denizden çıkarmak isteyen kadın güvenlik görevlisini darp ederek hastanelik olmasına yol açtı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kadınlar Plajında görevli Ö. Ö., plajın kapanış saati nedeniyle yaptığı uyarılara rağmen yüzmeye devam eden 8 kadın tarafından çıkan tartışmada darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö. Ö.’nün şikayeti üzerine polis inceleme başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hasanağa Kadınlar Plajı'nda meydana geldi. Saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren Kadınlar Plajı'nda görevli Ö. Ö., kapanış saati dolayısıyla plaja gelenlere uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan 8 kadın, yüzmeye devam etti.

Daha sonra Ö. Ö., kadınları bir kez daha uyarmak istediği sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında kadınlar, tartıştıkları görevli Ö. Ö.'yü, darbetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö. Ö., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Görevli Ö. Ö., kendisini darbeden kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA