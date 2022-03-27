Kadınların gizlice videosunu çekip paylaşmış
Sosyal medya üzerinden kadınların gizlice çektiği görüntüleri paylaşan yabancı uyruklu zanlı İstanbul'da yakalandı.
İstanbul’da yaşanan iğrenç olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yabancı uyruklu N.M.'nin (30) kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Polislerin yaptığı çalışma sonrası yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Sosyal medya üzerinden kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi.
Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı. Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.’nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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