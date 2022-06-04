Kadınların görüntülerini çeken Afgan yakalandı
Sakarya'da telefonla gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerine harekete geçirdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi.
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