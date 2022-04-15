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Kadınların görüntülerini çeken Pakistanlı için karar verildi

Kadınların görüntülerini çeken Pakistanlı için karar verildi

Edirne'de kadınların görüntülerini gizlice çekip TikTok'ta paylaşan Pakistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, okula giden kız çocukları ve kadınların görüntülerini gizlice çekip Tiktok'ta paylaşan kişinin Edirne'de yaşadığı ve görüntüleri de kentte çektiği tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin Pakistan uyruklu Ali Rıza olduğunu belirledi. Ali Rıza, Sarıcapaşa Mahallesi Araplar Caddesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı, çektiği görüntülere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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DHA

Etiketler edirne pakistan
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