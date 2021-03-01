Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zeyitinköy Mahallesi'nde 3 kadın arasında kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle kavgaya tutuşan 3 kadını vatandaşlar ayırma çalıştı.

3 kadını ayırmak isteyen vatandaşlar bir anda birbirlerine vurmaya başladı. Bu sırada kavga büyüyerek 20 kişilik mahalle kavgasına dönüştü. Bir süre sonra taraflar ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

Kavga anı ve tartışmalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin, “Çok güzel bu mahalle, evet Zeytinköylüler şu an savaşıyor" demesi dikkat çekti.