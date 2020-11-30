Kadir Şeker'in kurtardığı kadın eroinle yakalandı!

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre araçta bulunan Ayşe D. ve Murat H. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe D., Kadir Şeker’in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat H., polise Ayşe D.’nın ‘imam nikahlı eşi’ olduğunu söyledi.

Şeker, olay sırasında Ayşe D.’ya şiddet uygulayan Özgür D.’a müdahale etmiş, Özgür D. çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kadir Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde ‘Kadının ağlama seslerine dayanamadım’ diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe D. olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker’e ‘Ablacım o benim eşim, sen git’ diyerek uyardığını iddia etmişti.





