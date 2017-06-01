Kadriye 280 gündür kayıp !

İzmir Bayındır’da “Kuran dersi için bakkalın evine gidiyorum” diyerek evden çıkan Kadriye 280 gündür sır oldu. Genç kızın kaybolduğu saatlerde bakkal intihar etti. Jandarma olayla ilgili özel ekip kurdu. “Kızımı amcası ve babası öldürdü” diyen annenin gösterdiği iki yerde ve bölgedeki 7 kuyuda yapılan çalışmalarda Kadriye’nin izine rastlanmadı

İzmir Bayındır’ın Furunlu Mahallesi’nde oturan Kadriye Gündeş (17), 25 Ağustos 2016’da Kuran dersi aldığı mahalle bakkalı Mehmet Liv’in (65) evine gideceğini söyleyerek ailesinin yanından ayrıldı. Gazete Habetürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre eve dönmeyen kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, jandarmaya başvurdu. Bakkal Mehmet Liv, genç kızın kaybolduğu saatlerde av tüfeğiyle intihar edince soruşturma derinleştirildi. Liv’in Kadriye Gündeş ile 27 saniye telefonla görüştüğü tespit edildi. Genç kız bulunamayınca mahallede, “Kadriye öldürüldü ve Mehmet Liv’in mezarı üzerine gömüldü” dedikodusu yayıldı. Bundan rahatsız olan bakkalın oğlu Serkan Liv mezarın açılması için savcılığa başvurdu. Yapılan incelemede genç kızın izine rastlanmadı.

KAZI YAPILDI AMA...

Ardından anne Necla Gündeş katıldığı televizyon programında kızının, babası E.G. ve amcası E.G. tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Anne Gündeş, “Kızım bakkal Mehmet Liv tarafından 12 yaşından bu yana cinsel tacize uğradı ve biz yıllarca sustuk. Kadriye’nin amcası, bakkal Mehmet’e şantaj yapmaya başladı ve binlerce lira sızdırdılar. Tehdit edildiğim için hep sustum, itiraf ettim, rahatladım” açıklaması yaptı. Bunun üzerine anne, baba ve amca gözaltına alındı. Annenin genç kızın gömüldüğünü iddia ettiği iki yerde arama yapıldı fakat cesede ulaşılamadı. Ekipler, bölgede bulunan 7 kuyudaki aramadan da sonuç alamadı. Çelişkili ifade veren anne ile Kadriye’nin baba ve amcası delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Kadriye’nin en son Tepecik’te bir hastanede görüldüğü bilgisi üzerine kamera kayıtları da incelendi. Ancak bir saniyelik görüntüsüne dahi ulaşılamadı. Sır olan genç kızın kaybolduktan 1.5 saat sonra telefonunun Aydın Germencik’te sinyal verdiği ve daha sonra hiç açılmadığı tespit edildi. Genç kızın hamile olduğu da iddia edildi ama hastane kayıtlarında herhangi bir bilgiye rastlanmadı.