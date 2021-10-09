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  4. Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza kamerada

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza kamerada

Isparta'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Feci kaza araç kamerasına yansıdı.

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen Remzi S.'nin kullandığı minibüs, karşı yönden gelen Yusuf K. idaresindeki elma yüklü kamyonetle çarpıştı.

Savrulan minibüs, Ahmet A. yönetimindeki tankere çarptı. Kamyonet sürücüsü K. kaza yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi, Eğirdir ve Gelendost ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi.

Kayıtlarda minibüsün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.

AA

Etiketler ısparta trafik kazası
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