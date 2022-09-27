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  4. Kafa kesme vahşetinin görüntülerini paylaşan 3 kişi için karar verildi

Kafa kesme vahşetinin görüntülerini paylaşan 3 kişi için karar verildi

Kafa kesme vahşetinin görüntülerini paylaşan 3 kişi için karar verildi

İstanbul Bağcılar'daki kafa kesme vahşetine ilişkin görüntüleri paylaştığı için gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

GİZLİLİĞİ İHLAL ETMİŞLER
Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında "yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti. Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.

Etiketler istanbul bağcılar kafa kesme
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