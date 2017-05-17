Kafe basmayan Suriyeliler linçten zor kurtuldu

Konya'da bir kafeyi basmaya gittiği iddia edilen Suriyeli bir grupla vatandaşlar arasında kavga çıktı. Suriyeli gruba tepki gösteren vatandaşlar yakaladıkları bir kişiyi linç etmek istedi. Suriyelileri, olay yerine gelen polis kurtardı.

Konya'da bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen Suriyeliler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

10 KİŞİ KAFE BASTI

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye baskına gittikleri iddia edilen yaklaşık 10 kişilik Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyeyerek yola taştı.

KAVGA ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya hemen müdahele etti. Kalabalık grup güçlükle ayrıldı.

Kavgada kalabalık bir grubun arasında kalan Suriyeli tekme tokat dövülerek yaralandı. Suriyelileri, olay yerine gelen poliskurtardı.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.