Kağıt toplayan kadına pitbull saldırdı

Şeyma Subaşı soluğu yine dünyanın en ünlü tatil noktasında aldı

AK Partili belediye başkanının ''genç bir kadınla havuz sefası'' görüntüleri olay oldu

Yanında çalışan kadın ve kızına kabusu yaşattı! ''4-5 yıldır bana tecavüz ediyor''