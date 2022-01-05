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Kağıt toplayan kadına pitbull saldırdı

Kağıt toplayan kadına pitbull saldırdı

Gaziantep'te kağıt toplayan bir kadına pitbull cinsi köpek saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın hafif yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kağıt toplayan Aslı Bozkurt'a tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı.

Büyük korku yaşayan kadını çevredekiler güçlükle kurtardı.

Koşarak bir eve sığınan kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis köpeğin beslendiği adresi tespit etti. Köpek barınağa götürüldü.

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye bakın ne istedi!Pitbull saldırısında ağır yaralanan Minik Asiye bakın ne istedi!3. Sayfa

 

İHA

Etiketler kağıt toplayısıcı pitbull saldırısı
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