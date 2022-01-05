Kağıt toplayan kadına pitbull saldırdı
Gaziantep'te kağıt toplayan bir kadına pitbull cinsi köpek saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın hafif yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kağıt toplayan Aslı Bozkurt'a tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek saldırdı.
Büyük korku yaşayan kadını çevredekiler güçlükle kurtardı.
Koşarak bir eve sığınan kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis köpeğin beslendiği adresi tespit etti. Köpek barınağa götürüldü.
İHA
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