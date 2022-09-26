Kağıthane'de yangın: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan 5 kişi pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Vatan Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, son iki katı tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın 3’üncü katında Yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek yerdeki ve masaların üzerindeki kumaş parçalarına sıçradı. Dumanı fark eden işçiler ve komşu esnaf, kumaşların üzerine su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen alevler büyürken, 3’üncü ve 4’üncü kat yoğun duman altında kaldı. Bu sırada bir işçi şalteri indirmek isterken elektrik çarpması sonucu yaralandı.

Binanın içini kaplayan duman nedeniyle dışarı çıkamayan işçiler katlardaki pencerelere koşarak yardım için bağırmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİNADA MAHSUR KALANLAR MERDİVEN YARDIMIYLA KURTARILDI

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencere kenarında kurtarılmayı bekleyen 20 işçiyi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri ayrıca asansörde mahsur kaldığı öğrenilen bir işçiyi de levye kullanarak kurtardı. Asansör içinde yoğun dumana maruz kaldığı öğrenilen işçi ile elektrik çarpması sonucu yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen diğer işçilere ise ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

Yangını fark ederek yardıma ilk koşan esnaf Hasan Köçe, “Elektrikten çıkan bir yangın. Asansörde mahsur kalan bir arkadaşımız vardı, seslerden fark ettik. Durumu iyi. Elektriğe çarpılan bir arkadaşımız vardı. O da şu an iyi. İçerideydim, şalterleri kapattık. İçeridekiler dumandan etkilendiği için inemediler. İtfaiye, geldikten sonra durumla ilgilendi. Hepsi aşağıya indirildi. Yaklaşık 20 kişi vardı" dedi.

Nurhan Aygün adlı esnaf ise "Saat 13.00 gibi birkaç ses duyduk, ‘yangın var’ diye. Daha sonra dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiye geldi. İnsanlar çok kötü etkilendi. Galiba asansörde kapalı kalanlar da olmuş. Bir tane de çocuk gördüm" diye konuştu.