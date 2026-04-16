Kahramanmaraş katliamı sonrası ''kayıp çocuklar var'' iddiaları yalanlandı

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan Çarşamba günü yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği trajik okul saldırısının ardından, dijital mecralarda yayılan asılsız iddialar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Özellikle "saldırı sonrası bazı çocuklara ulaşılamıyor" şeklindeki paylaşımların toplumda panik yaratması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kapsamlı bir açıklama yayımladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bu tür iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu paylaşımlar; toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonudur."

Açıklamada, yaşanan üzücü hadisenin istismar edildiği ve bu tür içeriklerin "psikolojik harp" unsuru olarak kullanıldığı belirtildi. Kamu kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik bu dezenformasyon dalgasına karşı vatandaşların sadece resmi makamların verilerini dikkate almaları önemle rica edildi.

14 yaşındaki saldırganın gerçekleştirdiği facianın ardından yaralanan 20 vatandaşın tedavileri sürerken, emniyet birimleri de hem olayın perde arkasını hem de sosyal medyadaki dezenformasyon ağını titizlikle incelemeye devam ediyor. Yetkililer, halkı galeyana getirmeye çalışan hesaplar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.