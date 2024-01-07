  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.58'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler kahramanmaraş deprem deprem oldu kahramanmaraş'ta deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe gol olup yağdı Fenerbahçe gol olup yağdı 8 Ocak haftası burç yorumları: Yeniay'a dikkat 8 Ocak haftası burç yorumları: Yeniay'a dikkat Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor İzmir'i hortum vurdu! Ortalık savaş alanına döndü İzmir'i hortum vurdu! Ortalık savaş alanına döndü Oto yıkamada sucukları yıkamıştı! Savunması pes dedirtti Oto yıkamada sucukları yıkamıştı! Savunması pes dedirtti Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Beşiktaş yönetiminden ters köşe! Kartal'ın yeni teknik direktörü açıklandı Beşiktaş yönetiminden ters köşe! Kartal'ın yeni teknik direktörü açıklandı THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına taciz THY'nin İzmir-İstanbul yolcu uçağına taciz Türkiye'de yakalanan Mossad casuslarıyla ilgili skandal iddia Türkiye'de yakalanan Mossad casuslarıyla ilgili skandal iddia