Kahramanmaraş'ta akılalmaz cinayet!

Elbistan ilçesinde yaşayan Ergin G. (28), 7 Ekim günü akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin, kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Ergin G.'yi arama çalışması başlattı. Ergin G.'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesi’nde bir çobanın, olay günü ormanlık alanda iki kişinin tartıştığını ve silah sesleri duyduğunu söylemesi üzerine, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli bir otomobilin plakasına ulaştı. Kameralardan otomobili kullanan kişinin Durdu I. (42) olduğu ve bölgeye 2 kişi gelip, tek başına döndüğü belirlendi.

KAÇIP, OTOMOBİLİ DE YIKAMIŞ

Otomobilin Adana’ya geldiği bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilin güzergahındaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, Durdu I.’nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığını saptadı. Adrese baskın yapan ekipler, Durdu I.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Durdu I.'nın, bölgeden döndükten sonra otomobili yıkayarak sakladığı belirlendi.

'BİLMİYORUM' CEVABINI ALINCA ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Durdu I.’nın emniyetteki sorgusunda, 20 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi H.I.’ya (37) şiddet uyguladığını, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu ve eşine bir türlü ulaşamadığını söylediği belirtildi. Durdu I.’ın, ifadesinde, “Eşim benden ayrılınca deliye döndüm. Onun internet sitelerinden erkeklerle görüştüğünü düşündüm.

Bu nedenle giriş yaptığı sitelere girip, yerini öğrenmeye çalıştım. Ergin G. ile irtibatlı olduğunu düşünerek, onunla irtibata geçtim.

Ergin G. ile randevulaştıktan sonra 7 Ekim’de otomobille kendisini alıp, Afşin’e doğru yola çıktık. Burada eşimin adresini sordum. O da bilmediğini söyleyince onu vurdum.

Daha sonra onu otomobile koyup, ormanlık alana gittim. Burada moloz torbalarını boşaltıp, cesedini içine koydum. Daha sonra da molozların altına saklayıp Adana’ya kaçtım” dediği öğrenildi.

Şüpheli Durdu I., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Durdu I.'nın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.