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Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem!

Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem!
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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyük bir şiddetle hisseidilen deprem, çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyük korkuya yol açan deprem, çevre illerden de hissedilirken, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı ( AFAD ) depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı.

DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA
Kahramanmaraş'ta aynı yerde 6 dakika arayla ikinci bir deprem oldu. AFAD, saat 20.22'de meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 6.8 kilometre olarak duyurdu. Depremlerin ardından vatandaşlar panik yaşarken, şu an için olumsuz bir durum bildirilmediği öğrenildi.

 KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, 20.16'da olan ilk depremin büyüklüğü 5.1 olarak belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler kahramanmaraş deprem deprem oldu büyük deprem
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