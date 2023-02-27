Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremde hasar gören metal fabrikasına giren işçilerin eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi öldü, 4 işçi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ettiği için hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

DHA