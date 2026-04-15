  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Okulu kana bulayan saldırganın cenazesi böyle götürüldü

Kahramanmaraş'ta gergin anlar: Okulu kana bulayan saldırganın cenazesi böyle götürüldü

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta bir okulda 3 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürüp intihar eden 16 yaşındaki saldırganın cenazesi, zırhlı polis aracıyla okuldan çıkarıldı. Okulun önünde toplanan kalabalık aracın önünü kesmeye çalıştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 8’inci sınıf öğrencisi İ.A.M., koridorda rastgele ateş açtı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin de yaşamına son verdiğini söyledi.

Olay sonrası okul önünde toplanan ve çocukları hakkında bilgi almak isteyen veliler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Kalabalığa polis ekipleri müdahale etti. 

Saldırganın cenazesi zırhlı polis aracıyla götürüldü

16 yaşındaki saldırganın cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı. 

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisiKahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisiHaber

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş
Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş
Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı
Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor
Etiketler kahramanmaraş onikişubat Ayser Çalık Ortaokulu okul saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş 16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi 16 kişiyi pompalı tüfekle vuran saldırgan gizlice toprağa verildi Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okulun önü karıştı! Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okulun önü karıştı! Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı! Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı! Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler
Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor Seyahat süresini yarı yarıya indirecek yol hizmete açılıyor Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu Yılların yaşlandıramadığı güzel ismin kusursuz fiziğinin sırrı belli oldu Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Türkiye okul saldırılarını konuşurken bir şok daha: Okulda silahla yakalandı Türkiye okul saldırılarını konuşurken bir şok daha: Okulda silahla yakalandı Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama! Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama! Özel'den peş peşe saldırılar sonrası ''uzman çavuş'' önerisi Özel'den peş peşe saldırılar sonrası ''uzman çavuş'' önerisi