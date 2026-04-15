Kahramanmaraş'ta gergin anlar: Okulu kana bulayan saldırganın cenazesi böyle götürüldü

Kahramanmaraş'ta bir okulda 3 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürüp intihar eden 16 yaşındaki saldırganın cenazesi, zırhlı polis aracıyla okuldan çıkarıldı. Okulun önünde toplanan kalabalık aracın önünü kesmeye çalıştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M., koridorda rastgele ateş açtı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin de yaşamına son verdiğini söyledi. Olay sonrası okul önünde toplanan ve çocukları hakkında bilgi almak isteyen veliler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Kalabalığa polis ekipleri müdahale etti. Saldırganın cenazesi zırhlı polis aracıyla götürüldü 16 yaşındaki saldırganın cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.