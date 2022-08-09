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Kahramanmaraş'ta katliam: Ailesinden dört kişiyi öldürüp...

Kahramanmaraş'ta katliam: Ailesinden dört kişiyi öldürüp...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 22 yaşındaki genç ailesinden 4 kişiyi katlettikten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında B.Ö. (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

 BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T.Ö. ve B.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜKUNET ÇAĞRISI

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Ö., çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu. 

Etiketler katliam aile
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