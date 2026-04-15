Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okulun önü karıştı!

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırının ardından okul önünde toplanan aileler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine veliler okula akın etti. 

Arbede çıktı

Olay sonrası okul önünde toplanan ve çocukları hakkında bilgi almak isteyen veliler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Polis müdahale ederken Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ürünler, megafonla panik halindeki kalabalığa hitap ederek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

