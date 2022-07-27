Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Kahramanmaraş'ta saat 18:38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 27, 2022
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/WKOGiiGqvQ
27.07.2022, 18:38:41 TSİ
Büyüklük: 3.8,
Derinlik: 3.3 km#Kandilli
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