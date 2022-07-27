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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Kahramanmaraş'ta saat 18:38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

 

Etiketler kahramanmaraş deprem
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