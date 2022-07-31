Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında derinliği 3 kilometre olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ERZURUM DA AYNI BÜYÜKLÜKTE SALLANMIŞTI
Akşam saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilmişti.
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