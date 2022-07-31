Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında derinliği 3 kilometre olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



ERZURUM DA AYNI BÜYÜKLÜKTE SALLANMIŞTI

Akşam saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilmişti.