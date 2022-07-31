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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14 sıralarında derinliği 3 kilometre olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


ERZURUM DA AYNI BÜYÜKLÜKTE SALLANMIŞTI
Akşam saatlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtilmişti.

Etiketler deprem afad
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