Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7.89 kilometre altında gerçekleşti.
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