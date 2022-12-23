  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7.89 kilometre altında gerçekleşti.

Etiketler kahramanmaraş deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel sektörde zam oranı yüzde kaç olacak? Uzman isim rakam verdi
Katar'a bir kıyak daha Meclis'ten geçti!
İçişleri Bakanlığı'ndan skandal FETÖ itirafı
Strep A'dan sonra kızıl hastalığı paniği! Bu belirtilere dikkat!
Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı!
İstanbul'da ekmeğe zam geliyor
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum
Bütçe dostu en iyi telefonlar! Hepsi 10 bin TL'nin altında fiyata satılıyor
2023 bedelli askerlik için ''Mehmet Beylere'' kötü haber!
Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı