Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.35'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak rapor etti.