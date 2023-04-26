Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.36 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-26
Saat:18:31:03 TSİ
Enlem:37.986 N
Boylam:36.422 E
Derinlik:7.36 km
Detay:https://t.co/ksBnRNCVll@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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