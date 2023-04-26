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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.36 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler deprem kahramanmaraş kahramanmaraşta deprem
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