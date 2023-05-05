  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Güncelleme:

AFAD tarafından verilen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.52’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremin hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem kahramanmaraş kahramanmaraşta deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cüretkâr bikinisiyle Bodrum'a koşan Cansu Taşkın yazı erken getirdi
AK Parti'nin düzenlediği konserde ortalık karıştı, Bakan Nebati'yi böyle kaçırdılar
Yurt dışı oylarında ''açılmamış pusula mühürlü çıktı'' iddiası
Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu
Selen Görgüzel'den taciz itirafı
Uzman isim il il açıkladı: '6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin''
Barajların doluluk oranı 8 ayın zirvesinde
14 Mayıs'ın en garip vaadi: ''Allah'ın milletvekili olacağız''
Cennette kabus! Fethiye'de paraşütçüler ölümden döndü
Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak yapay zeka videosu