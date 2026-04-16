Kahramanmaraş'taki katliam sonrası tehdit paylaşımlarında 6 şüpheli çocuk gözaltında

Kahramanmaraş'taki trajik okul saldırısının ardından sosyal medyada korku ve panik yaratmaya çalışanlara yönelik dev operasyon başlatıldı. İstanbul Üsküdar'da bir liseyi hedef göstererek tehdit savuran ve benzer paylaşımlarda bulunan 6 suça sürüklenen çocuk, emniyet güçlerince yakalandı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından dijital platformlar üzerinden korku ve panik yaymaya çalışan şüphelilere yönelik kapsamlı soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında Üsküdar'daki bir lisenin adını vererek, "Urfa bitti, sırada Ç.A.L. var. İstanbul Üsküdar" şeklinde tehdit mesajı yayınlayan şüpheli ve benzer paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında harekete geçti. Üsküdar'daki okulu hedef gösteren paylaşımların takibe alınmasıyla birlikte, yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 6 suça sürüklenen çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan tehdit paylaşımlarıyla ilgili kişiler hakkında "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. İHA