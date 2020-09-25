Kahramanmaraş'taki Kuran kursunda skandal görüntüler

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, küçük yaşta bir çocuğun kemerle dövüldüğü görüntüyü "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi. Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet işleri başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver." notuyla paylaştı.