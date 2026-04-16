Kahramanmaraş'taki okul saldırganının poligondaki görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta okulda katliam yapan saldırganın poligonda atış talimi yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısıyla ilgili sarsıcı detaylar gelmeye devam ediyor.
Polis başmüfettişi olan baba U.M., ifadesinde oğlunun silahlara meraklı olduğunu ve olaydan iki gün önce onu emniyet poligonuna götürerek kendi silahıyla atış yaptırdığını söylemişti. U.M., "Oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti." ifadelerini kullanmıştı.
Poligonda ateş ettiği anlar kamerada
Saldırıyı gerçekleştiren İ.A.M.'nin poligonda atış talimi yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın hedefe ateş ettiği anlar yer aldı.
