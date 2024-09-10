Kahreden araştırma: Türkiye'de 3 öğrenciden biri okula aç gidiyor

Yeni eğitim/öğretim yılının büyük bir acı istatistikle başladığı ortaya çıktı. İstanbul Planlama Ajansı, Türkiye'de her 3 öğrenciden birinin okula aç olarak gittiğini raporladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce “Her üç öğrenciden biri okula aç gidiyor” dedi.

İBB, öğrencilerin beslenme sorununu hafifletmek için 2 milyon okula beslenme paketi dağıtma kararı aldı.

Bunu yerel yönetimlerin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk olmadığını belirten Gökce, daha geniş çaplı ve kalıcı çözümlerin şart olduğunu vurguladı:

“Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli. Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek sunulması gerekiyor.”

Gökçe, İPA’nın konuyla ilgili araştırmasınıysa şöyle açıkladı:

“Türkiye’de her üç öğrenciden biri okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor; öğrencilerin yüzde 60’ı haftada en az bir gün kahvaltı yapmıyor ve yüzde 19,2’si parasızlık nedeniyle haftada en az bir gün aç kalıyor. Ayrıca çocukların yüzde 2’si okuldan sonra hiç akşam yemeği yiyemiyor ve yüzde 1,9’u ekonomik sebeplerle her gün aç kalıyor.”