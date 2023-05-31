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  4. Kahreden haber: 2 yaşındaki çocuk 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kahreden haber: 2 yaşındaki çocuk 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kahreden haber: 2 yaşındaki çocuk 12. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Karabük'te gerçekleşen olayda, 2 yaşındaki çocuk 12. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi'nde bir sitedeki 16 katlı apartmanın 12. katında oturan Sarıpınar ailesinin 2 yaşındaki çocuğu Alper, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi ve komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Etiketler iki yaşındaki çocuk 12. kat ölüm
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