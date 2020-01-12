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  4. 12 Ocak 2020 13:17

Kahreden olay ! Anne ile kızı evde ölü bulundu

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı öldü, 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kahreden olay ! Anne ile kızı evde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dağ Kuyucak köyünde yaşayan, bedensel ve zihinsel engelleri bulunduğu belirtilen anne Emine Akın (73), kızları Remziye (54), Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan'dan (32) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Evde 4 kişiyi baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine ve Remziye Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeliha Akın ile Ahmet İlhan'ın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan anne ve kızının cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

AA

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