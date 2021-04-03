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  4. Kahreden olay! İlk iş gününde canından oldu

Kahreden olay! İlk iş gününde canından oldu

Beyoğlu'nda gerçekleşen olayda, 56 yaşlındaki adam inşattaki ilk gününde 3. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Hayrettin Şahin (56) dün Hacımimi Mahallesi'nde bulunan inşaatta çalışmaya başladı. İddiaya göre inşaatta tek çalışan usta çay molası verdiğinde inşaatın bekçisi de yemek yemeye gitti. Bu sırada Hayrettin Şahin bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattan, içinde su birikintisi olan çukura düştü. Bir süre sonra inşaata gelen bekçi, Hayrettin Şahin'in içeride göremedi. İnşaat katlarını dolaşan bekçi, Hayrettin Şahin'i düştüğü çukurda hareketsiz görünce dışarıya koşarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirledi. Daha sonra gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısının gelmesiyle itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarılan Hayrettin Şahin'in cesedi, savcı incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası soruşturma başlatan polis inşaat bekçisini ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Etiketler inşaat beyoğlu ölüm
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