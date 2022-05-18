Kahreden olay: Üniversitede ders sırasında kalp krizi geçirdi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) Öğretim üyesi Murat G., sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat G. (44), sınıfta ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Gök’ün kalp krizi geçirdiğini fark eden öğrenciler kalp masajı yapmaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Öğrenciler tarafından haber verilmesi üzere fakülteye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat G., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

BAHAR ŞENLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

OKÜ senatosunca yayımlanan taziye mesajında, Gök’ün ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmesi nedeniyle bahar şenliklerinin kalan programlarının iptal edildiği belirtilerek, "Gök’ün kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.