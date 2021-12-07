Kahreden ölüm: 4 yaşındaki çocuğa babasının kullandığı TIR çarptı
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki çocuk, TIR ile geri manevra yapan babasının çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi.
GERİ MANEVRA YAPARKEN OĞLUNA ÇARPTI
İddiaya göre, Derviş T. tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Nazif T., hayvanlarına yem vermek için TIR ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba T., kör noktada oğlu Derviş T.’e çarptı.
ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Derviş T.’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol