Kahreden ölüm: 4 yaşındaki çocuğa babasının kullandığı TIR çarptı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki çocuk, TIR ile geri manevra yapan babasının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi.



GERİ MANEVRA YAPARKEN OĞLUNA ÇARPTI

İddiaya göre, Derviş T. tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Nazif T., hayvanlarına yem vermek için TIR ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba T., kör noktada oğlu Derviş T.’e çarptı.

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Derviş T.’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)