Kahreden son! Özel Harekat polisi soyunma odasında yaşamına son verdi

Erzincan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.A., kurum binasındaki soyunma odasında ölü bulundu. Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin pek çok ilinde stratejik birimlerde görev alan M.A.'nın beylik tabancasıyla hayatına son verdiği belirlendi.

1972 Yozgat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Polis Memuru M.A.’ın, şube müdürlüğüne ait soyunma odasında beylik tabancasıyla hayatına son verdiği belirtildi.

25. Dönem Bingöl Komandoları arasında yer alan A.’nın, meslek hayatı boyunca Türkiye’nin birçok ilinde özel harekat birimlerinde görev yaptığı öğrenildi. M.A.’nın sırasıyla Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trabzon Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Elazığ Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve son olarak Erzincan Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı kaydedildi.



Olayla ilgili inceleme başlatılırken, A.’ın vefatı emniyet teşkilatında ve görev yaptığı birimlerde büyük üzüntüye neden oldu.

İHA