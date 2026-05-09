Kahve falı baktırdı ''Musallat'' yalanıyla hem hayatı kabusa döndü hem de parasından oldu!

Edirne’de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İnternetten fal baktırmak isteyen G.G., WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kişilerin korkunç tuzağına düştü. Kimlik bilgileri ve el fotoğrafı alınan vatandaşı "ailene musallat olacaklar" diyerek korkutan şüpheliler, "korunma işlemi" adı altında 257 bin 300 TL aldı. Dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Edirne’de yaşayan G.G. isimli vatandaş, bir anlık merakla girdiği fal sitesinde hayatının şokunu yaşadı. "Fal" bahanesiyle başlayan iletişim, kısa sürede çeyrek milyonluk bir dolandırıcılık dosyasına dönüştü.

Önce El Fotoğrafı, Sonra Tehdit!

İddiaya göre G.G., bir internet sitesi üzerinden fal baktırmak için başvurdu. Kendisiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçen şahıslar, fal bahanesiyle G.G.’den el fotoğrafını ve kimlik bilgilerini talep etti. Kişisel verileri ele geçiren dolandırıcılar, kısa süre sonra mağdura korku dolu mesajlar atmaya başladı.

"Ailene Musallat Olacaklar" Diyerek Korkuttular

Dolandırıcılar, ellerindeki bilgileri kullanarak G.G.’ye kardeşi ve ailesinin büyük bir tehlike altında olduğunu, kendilerine "musallat" olunacağını ve yakında kötü olaylar yaşayacaklarını iddia etti. Bu korkutucu senaryoya inanan mağdur, ailesini korumak için çözüm arayışına girdi.

257 Bin TL’lik "Korunma" Bedeli

Şüpheliler, bu durumdan kurtulmanın tek yolunun bir "korunma işlemi" olduğunu belirterek G.G.’den toplamda 257 bin 300 TL talep etti. Panik ve korku içinde istenen parayı gönderen G.G., bir süre sonra şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

Polis Tahkikat Başlattı

Soluğu Edirne Cumhuriyet Polis Karakolu’nda alan mağdur, şahıslardan şikayetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dijital izleri takip ederek şüphelilerin kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, vatandaşları internet üzerindeki bu tür asılsız vaatlere ve korkutma yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA