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Kahvede iğrenç olay! Engelli kişiye cinsel saldırıdan tutuklandı

Kahvede iğrenç olay! Engelli kişiye cinsel saldırıdan tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zihinsel engelli 55 yaşındaki Ö.İ.'ye, kahvede cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işletmeci Süleyman Ş. (55), mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Ağustos Salı günü, Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahve işletmecisi Süleyman Ş., yüzde 76 zihinsel engelli Ö.İ.'ye, işletmesinde kullanılmayan odada cinsel saldırıda bulundu. Ş., daha sonra Ö.İ.'yi yaşananları kimseye anlatmamasını söyleyerek, tehdit etti. Ö.İ. ise akşam eve dönünce yaşananları ailesine anlattı. Aile de durumu Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı’ya bildirdi.

Yazıcı ve Ö.İ.’nin ailesi, jandarmaya giderek Süleyman Ş.’den şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ö.İ. ile yakınlarının ifadesi üzerine Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Etiketler aydın kahve cinsel saldırı engelli
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