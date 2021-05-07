Kalbi duran yavru kediyi suni teneffüsle kurtaran bekçiye ödül

Kalbi duran yavru kediyi suni teneffüs ile hayata döndüren mahalle bekçisi İl Emniyet Müdürü tarafından ödüllendirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde mahallle bekçisi, kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü. İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, Baruthane Mahallesi'nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu fark etti.



Kediyi avucunun içerisine alan bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü de bu görüntüleri "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Y. E. Özkan" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.



İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Özkan'ı makamında kabul etti. Urhal, ayrım yapmaksızın canlıya verdiği önem ve halkın emniyet teşkilatına güveninin artmasını sağladığından dolayı Özkan'ı teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.