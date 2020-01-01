  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Ocak 2020 23:11

Kalbinden bıçaklayıp öldürdüler !

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Mert Türküresin tartıştığı Sercan S. ve Serkan S. kardeşlerden biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kalbinden bıçaklayıp öldürdüler !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Balıkesir'de Karesi'ye bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Tepebaşı öğrenci yurdu arkasındaki parka gelen Mert Türküresin, Sercan ve ağabeyi Serkan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında iddiaya göre Türküresin, iki kardeşten birine tokat attı. Kavgaya dönüşen olayda, kardeşlerden biri yanındaki bıçağı Türküresin'in kalbine sapladı. Türküresin kanlar içinde yere yığılırken, iki kardeş kaçtı. 

Türküresin'i yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türküresin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaçan Sercan ve ağabeyi Serkan S. ise polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
balıkesir , kalp , bıçak , kardeş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM